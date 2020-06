Montag, 22. Juni 2020

Böse Überraschungen bei der Sanierung der alten Schule in Lobach

Bei der Sanierung der alten Schule in Lobach kamen morsche Balken und bröckelnde Wände zum Vorschein. Foto: Thomas

Lobach. Dass in Altbauten bei jeder Renovierung (teure) Überraschungen zu erwarten sind, weiß heutzutage jeder Laie. Doch manchmal erleben selbst Fachleute Überraschungen. So auch bei der Sanierung der alten Schule in Lobach im Zuge der Dorferneuerung. Hinter den Tapeten kamen kaputte Ziegel- oder Lehmwände zum Vorschein. Leitungen, die eigentlich aus Kunststoff sein sollten, entpuppten sich als gusseiserne „Siebe“, in deren Umfeld alles morsch ist. Beverns Bauamtsleiterin Vera Thomas zeigte dem Bauausschuss des Fleckens Bilder, um die Mehrkosten von rund 40.000 Euro erklärbar zu machen. Allerdings gab es nicht nur Verständnis. Es wurde auch Kritik geübt. Zum Beispiel daran, dass diese Zustände nicht vorher entdeckt wurden. (rei)

