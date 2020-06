Freitag, 19. Juni 2020

Boffzen: 2.000 Euro Spende für einen Defibrillator

Der Gemeinderat Boffzen bei der Sitzung am Donnerstagabend.

Boffzen. Die außergewöhnliche Lage rund um die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, mit welchem Engagement und Zivilcourage sich ehrenamtliche Menschen aus unserer Region zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt haben. Zum Beispiel in Boffzen: Auf Initiative des Vereins „Boffzen Aktiv e.V.“ haben zahlreiche Frauen der Landfrauen, der AWO und des MTV Boffzen Schutzmasken für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde genäht. Der Erlös soll gespendet werden – für die Anschaffung eines Defibrillators.

Stellvertretend für die Gruppe „Orga Mundschutz“ war Gerda Henke in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Zukunft der Gemeinde Boffzen zu Gast. Sie berichtete, dass durch diese Aktion 1.350 Euro Spendengelder zusammen gekommen sind. Diese Summe soll komplett zur Anschaffung eines Defibrillators für die Gemeinde Boffzen gespendet werden. Mit einer zusätzlichen Spende von Familie Henke von 650 Euro wird die Gesamtsumme auf 2.000 Euro erhöht.

Eine weitere tolle Geste: Aus dem noch vorhandenen Bestand an Schutzmasken haben alle Mandatsträger der Gemeinde Boffzen und der Gemeindedirektor eine persönliche Maske von Gerda Henke überreicht bekommen. Bürgermeisterin Gudrun Raßmann danke Gerda Henke für den Einsatz bei allen am Projekt beteiligten Personen und zeigt sich erfreut, dass der Zusammenhalt in der Gemeinde in dieser schwierigen Zeit gegeben ist.