Freitag, 11. Oktober 2019

Boffzen: Auffahrunfall an der Baustellenampel

Der Unfall auf der L 550 zwischen Boffzen und Fürstenberg geht glimpflich aus.

Boffzen. Dieser Unfall ist Gott sei Dank glimpflich abgegangen: Gegen 11.15 Uhr am Freitag ist ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Vectra auf der L 550 von Boffzen in Richtung Fürstenberg unterwegs. Vor ihm warten an der Baustellenampel, die Rot zeigt, bereits zwei Fahrzeuge. Er aber übersieht die haltenden Fahrzeuge, fährt auf den stehenden VW Golf auf, in dem ein 84-Jähriger sitzt. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Golf auf den vor ihm stehenden Wagen geschoben. Der 84-Jährige wird leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Das übernimmt die Rettungswagenbesatzung, die zufällig auf den Unfall, der sich gerade ereignet hat, zugekommen ist. Sie hat auch die Leitstelle alarmiert, die ihrerseits die Feuerwehren aus Boffzen, Fürstenberg und Lauenförde zum Unfallort beordert. Denn in der ersten Meldung heißt es, eine Person sei im Fahrzeug eingeklemmt, das Fahrzeug qualme. Aufatmen, als sich das nicht bewahrheitet. Die Feuerwehrleute übernehmen aber die Verkehrsregelung und binden auch auslaufende Betriebsstoffe ab. Dumm allerdings: Das Fahrzeug, das als erstes an der Ampel stand und auch – wenn auch geringfügig – beschädigt worden sein muss, ist verschwunden. Auch, wenn der Autofahrer oder die Autofahrerin keine Schuld am Unfall hat: Für die Polizei, die den Unfall am Freitagvormittag den Unfall aufnimmt, ist das Verkehrsunfallflucht. (bs)