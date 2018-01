Sonntag, 21. Januar 2018

Boffzen: Aus dem Hubsteiger gerettet

Ungewöhnlicher Einsatz der Feuerwehr Boffzen.

Boffzen. Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 14 Uhr gerufen. In einer Neubauhalle an der Höxterschen Straße waren zwei Monteure mit einem Hubgerät im Inneren in rund acht Metern Höhe mit Montagearbeiten beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache ließ sich das Gerät plötzlich nicht mehr bewegen. Auch ein Ablassen auf den Boden war nicht möglich. So alarmierten die beiden Arbeiter über den Notruf die Feuerwehr. Unter der Einsatzleitung von Thorsten Reim rückten die Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen und rund 20 Helfern an. Ein zunächst geplanter Einsatz einer Feuerwehr-Steckleiter konnte aber abgebrochen werden, da unter den Rettern eine Fachkraft war, die das Hubgerät per „Notsteuerung" wieder sicher zu Boden bringen konnte. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt und die Feuerwehr konnte schnell wieder abrücken.