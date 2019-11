Dienstag, 19. November 2019

Boffzen: Gedenkstein im Rottmündetal geschändet

Der Gedenkstein im Rottmündetal wurde mit weißer Farbe beschmiert. Foto: Polizei

Boffzen. Entsetzen im Polizeikommissariat in Holzminden, Sprachlosigkeit auch bei allen, die bereits davon erfahren haben: Unbekannte haben den Gedenkstein im Rottmündetal geschändet – wahrscheinlich am Volkstrauertag. Weiße Farbe wurde über den Stein gekippt, mit dem an die beiden Polizeibeamten Jörg Lorkowski und Andreas Wilkending erinnert wird, die im Dienst erschossen wurden.

Es war in der Nacht des 12. Oktober 1991, als die beiden Polizisten auf besonders niederträchtige Art in einen Hinterhalt gelockt und brutal ermordet wurden. Die beiden Polizei„Sie kamen, um zu helfen“ steht auf dem Gedenkstein. Am Volkstrauertag kamen Unbekannte, um ihn zu beschmieren. Am Montag Nachmittag wurde das unbegreifliche Handeln der Polizei in Holzminden mitgeteilt.

Jörg Lorkowski und Andreas Wilkending waren in der Nacht vor 28 Jahren zu einem Wildunfall auf den Waldparkplatz im Rottmündetal zwischen Boffzen und Neuhaus gerufen worden. Dort wurden die beiden von Salven aus einer Maschinenpistole niedergemäht. Abgedrückt hat Dietmar J.. Die beiden Leichen wurden verschleppt und in der Senne verscharrt. Es folgte eine der wohl größten Suchaktionen in der Nachkriegsgeschichte. Und die Festnahme von drei Brüdern vier Tage später. Dietmar J. wurde wegen Mordes verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest, ordnete anschießende Sicherheitsverwahrung an.

Die Tat ist auch 28 Jahre später nicht vergessen. Polizeibeamte pflegen den Gedenkstein im Rottmündetal nach wie vor. Und sind jetzt entsetzt über diese sinnlose Tat.

Die Polizei bittet jetzt um die Mithilfe der TAH-Leser. Wer etwas beobachtet hat am oder um den Volkstrauertag im Rottmündetal, wird gebeten, sich mit der Polizei in Holzminden unter Telefon 05531/9580 in Verbindung zu setzen. (bs)