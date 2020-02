Sonntag, 09. Februar 2020

Boffzen: „Georg“ hat sich von „Sabine“ nicht abschrecken lassen

Storchenmann „Georg“ bereitet schon mal das Nest vor. Foto: Mathias Lohr

Boffzen. Während überall nur vom Sturmtief „Sabine“ geredet wird, ist in Boffzen der Frühling eingekehrt. Gestern Nachmittag erreichte die TAH-Redaktion eine Nachricht von Walter Waske, die nicht nur die Boffzer bestimmen freuen wird: „Heute am 9. Februar kurz vor dem Sturm Sabine ist unser Storch aus seinem Winterquartier zurück in Boffzen. Auf dem 19 Meter hohen Schornstein an der Georgshütte hat Georg wieder sein Storchennest eingenommen. Jetzt beginnt die Nestpflege und das Warten auf seine Partnerin. Wir Boffzer werden das Treiben auf dem Nest beobachten und hoffen auf eine erfolgreiche Brutzeit 2020.“