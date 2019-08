Montag, 19. August 2019

Boffzen: Hecke zum dritten Mal angezündet

Am 26. Juli brannte die Hecke lichterloh. Foto: gl

Boffzen. Bereits zum dritten Mal hat ein Unbekannter versucht, in der Bahnhofstraße in Boffzen eine Hecke anzuzünden: Um 23.25 Uhr am späten Freitagabend wurde die Ortsfeuerwehr Boffzen zu einem Entstehungsbrand gerufen. Die Feuerwehrleute kannten bereits den Ort. Und sie kannten auch die Hecke – oder das, was nach zwei Bränden davon übrig geblieben war. Bereits am 26. und 27. Juli hatte es dort gebrannt.

Der schnellen Reaktion aufmerksamer Autofahrer ist es zu verdanken, dass sich das Feuer dieses Mal nicht entwickeln konnte. Sie hielten an, wählten den Notruf und löschten den Entstehungsbrand mit einer Trinkflasche. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Boffzen unter Leitung von Gemeindebrandmeister Philipp Pedall kontrollierten die Hecke mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glut- und Brandnester. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die vor Ort ermittelnden Beamten der Polizei übergeben.

Bei den vorangegangenen Ermittlungen zu den beiden Bränden im Juli war die Polizei von einer Brandstiftung ausgegangen. Bereits damals hatte die Polizei dazu aufgerufen, dass sich Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden beziehungsweise einem möglichen Verursacher geben können, gebeten werden, mit der Polizei Holzminden unter 05531/9580 sich in Verbindung zu setzen. (gl)