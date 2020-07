Samstag, 04. Juli 2020

Bohrturm der Salzderheldener Saline in Flammen

Der Salinenturm steht in Flammen. Foto: Polizei

Salzderhelden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Salzderheldener Salinenturm in Brand. Mehrere Anrufer meldeten am Freitag, gegen 23.10 Uhr, unabhängig voneinander, dass das Gebäude vollständig in Brand stehe. Der Brand konnte durch die alarmierten Ortsfeuerwehren der Umgebung unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Der zum Großteil aus Holz gebaute Bohrturm brannte jedoch vollständig aus. Ersten Einschätzungen nach entstand hierbei ein Schaden von ungefähr 1,5 Millionen Euro. Der Bohrturm der Saline wurde von 2009 bis 2011 zum Großteil in ehrenamtlicher Arbeit restauriert und seitdem zu musealen Zwecken genutzt. Die Brandermittlungen dauern an.