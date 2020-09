Montag, 07. September 2020

Botanisches Kuriosum in Holzminden

Wolfgang Wagner entdeckte den Frühjahrsblüher im Spätsommer.

Holzminden. TAH-Leser Wolfgang Wagner ist gern und viel mit der Kamera in Holzminden unterwegs und beobachtet aufmerksam die Natur. Jetzt ist er auf ein botanisches Kuriosum gestoßen und hat die TAH-Redaktion darauf aufmerksam gemacht: „Die Bäume in der Teichanlage, an der historischen Hafenanlage sowie im Umfeld zeigen die ersten Anzeichen einer Herbstverfärbung. Auffällig sind dabei die Kastanien, die eine fleckige Braunfärbung des Blattwerkes aufweisen. Sehr wahrscheinlich eine Folge des Befall eines Kleinschmetterlings, der diese bräunlichen Flecken verursacht. Seit einigen Jahren konnte der Befall bereits beobachtet werden. Die stattlichen Alleebäume konnten das scheinbar bisher gut verarbeiten und sich wieder regenerieren. Ein kleines Kuriosum ist aber ein Baum, der zurzeit die typischen kegelförmigen Blütenstände und dazu frisches Blattwerk austreibt. Und das in diesem Fall sogar mehrfach. Neben der Blüte sind übrigens noch die typische Früchte zu sehen. Die eigentliche Blütezeit für die Kastanie ist in der Regel im April. Wahrscheinlich handelt es sich um eine zweite Blütezeit, die durch eine biochemische Reaktion ausgelöst wurde. Wer sich dieses besondere Exemplar der Gattung einmal ansehen möchte, der findet es in der Nähe des Bahnübergang, Wilhelmstraße am Kindergarten.“