Dienstag, 15. Oktober 2019

Brakel: Brand einer Lagerhalle vermutlich durch technischen Defekt

Der Großbrand in Brakel beschäftigt nach der Feuerwehr nun auch die Polizei.

Brakel. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Höxter zur Brandursache im Zusammenhang mit dem Lagerhallen-Brand in Brakel am Montagabend haben ergeben, dass der Brand mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt verursacht worden ist. An der Halle entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt rund 150.000 bis 200.000 Euro.