Mittwoch, 10. Juli 2019

Brakel: Ferkeltransporter verunglückt

Die Polizei Höxter meldet einen Unfall eines Ferkeltransporters

Brakel. Am Mittwoch ist bei Gehrden ein Traktor mit einem angehängten Ferkelhanhänger verunglückt. Gegen 15.10 Uhr wollte der 17-jährige Traktorfahrer, aus Richtung Frohnhausen kommend, nach links auf die Bundesstraße 252 abbiegen. Hierbei geriet der mit rund 50 Ferkeln beladene Anhänger in den Straßengraben und kippte um. Durch das Umkippen sind einige der Ferkel herausgefallen und liefen auf der Fahrbahn herum. Durch hinzueilende Helfer konnten diese jedoch schnell wieder eingefangen werden. Einige Tiere wurden bei dem Unfall verletzt. Ob und wie viele verendet sind, kann noch nicht gesagt werden, so die Polizei in einer Pressemeldung. Aufgrund des Unfalls wurde die B252 bis gegen 15.50 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Am Anhänger entstand leichter Sachschaden.