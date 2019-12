Sonntag, 15. Dezember 2019

Brakel: Mit dem Kopf durch die Scheibe

Brakel. Am Sonntag gegen 0.55 Uhr kam es in Brakel, Sudheimer Weg, anlässlich einer privaten Feierlichkeit zu einer Sachbeschädigung, bei der sich ein 18-Jähriger so schwer verletzte, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Er zerstörte mit Faust und Kopf eine Fensterscheibe, die zerbrach, und zog sich dabei erhebliche Schnittverletzungen zu. Nachdem er selbssttändig die Örtlichkeit verlassen hatte, konnte er stark blutend an der Warburger Straße in Brakel angetroffen und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.