Mittwoch, 06. November 2019

Brakel: Vermisster ist wieder da

Die Polizei hat eine Vermisstenmeldung veröffentlicht.

Brakel. Gutes Ende eine Vermisstensuche: Der seit dem Vorabend vermisste Mann konnte am Mittwoch gegen 10:45 Uhr, im Bereich der Straße Am Bahndamm in Brakel lebend aufgefunden werden. Auf Grund offensichtlicher Unterkühlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Polizei und Angehörige hatten in Brakel nach einem 89-Jährigen gesucht und am Mittwochmorgen auch die Presse um Mithilfe gebeten. Der an Demenz leidende Mann lebt in einem Seniorenheim an der Ostheimer Straße in Brakel. Hier wurde er zuletzt am Dienstag, 5. November, um 17 Uhr von Pflegekräften gesehen.