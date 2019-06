Sonntag, 09. Juni 2019

Brand einer Lagerhalle in Elze: Zwei Kinder tatverdächtig

Symbolfoto TAH

Am Freitag, 7. Juni, gegen 17.42 Uhr meldeten Anwohner, dass eine Lagerhalle in der Joseph-Graaf-Straße in Elze brennt. Eine kurz darauf vor Ort eintreffende Funkstreifenwagenbesatzumg wurde durch Anwohner auf zwei Kinder (11 und 13 Jahre alt) aufmerksam gemacht. Beide waren unmittelbar zuvor, vom Gelände mit der brennenden Lagerhalle kommend, über eine Mauer gesprungen und befanden sich in der Böttcherstraße. Die Kinder gaben an, in der Lagerhalle mit einem Feuerzeug gezündelt zu haben. Als das Feuer plötzlich außer Kontrolle geraten sei, haben sie das Gelände verlassen. Die Kinder wurden anschließend in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Sämtliche Ortsfeuerwehren und das THW der Stadt Elze waren vor Ort, dazu die Drehleiterwagen aus Gronau und Alfeld, sowie diverse Rettungswagen. Ein Fahrzeug der Feuerwehrtechnischen Zentrale aus Groß Düngen brachte zusätzliche Atemschutzgeräte, ein weiteres Fahrzeug zusätzliche Schläuche zur Brandstelle. Drei Feuerwehrleute wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Da das Gebäude einsturzgefährdet war, konnte es nicht betreten werden. Für die Löscharbeiten mußten unter Einsatz einer Drehleiter Löcher in das Dach der Lagerhalle geschlagen werden. Desweiteren behinderte ein Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen und starkem Wind die Löscharbeiten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden des Sonnabends an. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Elze unter 05068/ 93030 zu melden.