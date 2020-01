Donnerstag, 16. Januar 2020

Brand eines Unterstandes in Beverungen

Symbolfoto

Beverungen. Am Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in Dahlhausen. Ein Feuer war in einem geschlossenen Unterstand, in dem Alltagsgegenstände lagerten, ausgebrochen. Durch das Feuer wurden zwei an der direkten Örtlichkeit abgestellte Kraftfahrzeuge, ein Mercedes Sprinter und ein Audi A3, erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Die Feuerwehren Dahlhausen, Jacobsberg, Haarbrück und Borgholz hatten den Brand gegen 5.30 Uhr vollständig gelöscht. Eine Gefahr, dass das Feuer auf angrenzende Häuser überschlägt, bestand nicht. Die Kriminalpolizei aus Höxter führt Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache durch.