Dienstag, 20. Oktober 2020

Brand in Bevern hat elektrotechnische Ursache

Elektrotechnik verursachte den Brand in Bevern. Foto: bs

Bevern. Am Donnerstag, 15. Oktober, brannte das Dachgeschoss eines Autohauses in Bevern. Die Feuerwehren aus Bevern, Lobach und Holzminden waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Danach wurden die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Bei einer Begehung und Untersuchung des Brandortes durch die Brandursachenkommission des Landeskriminalamtes Niedersachsen und einem Brandermittler des Polizeikommissariats Holzminden wurde eine elektrotechnische Ursache für den Brand vom Vorabend ermittelt. Das hat die Polizei in einer Presseerklärung mitgeteilt.