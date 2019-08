Donnerstag, 01. August 2019

Brand in Eimbeckhausen - Einsatzkräfte finden Leiche

Großeinsatz für die Feuerwehren in Eimbeckhausen

Eimbeckhausen. Am Mittwochabend kam es in Eimbeckhausen zu einem Wohnungsbrand. Die Einsatzkräfte entdeckten während der Löscharbeiten eine Leiche.

Kurz vor 21 Uhr wurde der Kooperativen Regionalleitstelle Weserbergland in Hameln ein Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Eimbeckhausen gemeldet. Zwei Männer (52 und 70) aus einer benachbarten Straße, die den Brand bemerkten, brachen die Hauseingangstür zum Mehrparteienhaus auf und alarmierten die Bewohner, die daraufhin unverletzt das Haus verlassen konnten. Der 52-Jährige versuchte anschließend, auch die Wohnungstür zur Brand betroffenen Wohnung aufzuhebeln. Da ihm beißender Qualm entgegenschlug, musste der Mann schnellstmöglich das Haus wieder verlassen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Noch während der Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf eine Leiche, die noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Einige Anhaltspunkte sprechen jedoch dafür, dass es sich bei dem Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 57-jährigen Wohnungsmieter handelt, der die betroffene Wohnung allein bewohnte.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Das Brandobjekt wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Neben dem Brandschaden in der Dachgeschosswohnung sind auch der Hausflur und weitere Wohnungen im Haus durch Rußniederschlag und Löschwasser betroffen und zum Teil nicht bewohnbar. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Insgesamt waren über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr (sieben Ortswehren und Zusatzkräfte Atemschutz der Kreisfeuerwehr), Rettungsdienst sowie die Bereitschaft/Schnelleinsatzgruppe des DRK sowie die Polizei Bad Münder und die Tatortgruppe der Polizei Hameln im Einsatz.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bad Münder und das Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden haben bezüglich der Brandursache und der Identifizierung des Leichnams ihre Ermittlungen aufgenommen.