Mittwoch, 10. Juli 2019

Brandgeruch, aber kein Brand in Mehrfamilienhaus im Stadtblick

Auch die Drehleiter war im Stadtblick im Einsatz. Foto: spe

Holzminden. Um kurz nach 21 Uhr am Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr in den Stadtblick gerufen. Die Mieterin einer oberen Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte vor allem im Badezimmer Brandgeruch wahrgenommen und Alarm geschlagen. Tagsüber war am Flachdach gearbeitet worden. Eine Handwerkerfirma hatte auf dem Betondach des eingerüsteten Hauses neue Bahnen verschweißt. Die Feuerwehr rückte unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte mit 42 Kameraden und fünf Fahrzeugen aus, darunter die Drehleiter. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Schläuche wurden ausgerollt und an Hydranten angeschlossen. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierte die Wehr die Wohnung und bis hinunter in den Keller. Auch das Dach wurde kontrolliert – ohne Ergebnis. Vermutlich war der Brandgeruch über die Entlüftungsrohre der Toilette in die Wohnung gelangt. So konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken, und die Bewohner, von denen einige vorsorglich das Haus verlassen hatten in ihre Wohnungen zurückkehren. (spe)