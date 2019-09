Sonntag, 22. September 2019

Brandmeldeanlage löst in Stadtoldendorf aus

Symbolfoto

Stadtoldendorf. Gegen 15 Uhr am Sonnabendnachmittag mussten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf in die „Steinkuhle 3“ ausrücken. Bei der dortigen Seniorenresidenz hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Als schon wenige Minuten nach der Alarmierung die ersten Brandschützer am Einsatzort angekommen waren, dringt dichter Qualm aus dem Gebäude. Für die ersteintreffenden Einsatzkräfte ist sofort klar, dass zügig nachalarmiert werden muss. Insgesamt gut 50 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Lenne und Stadtoldendorf sind danach schnell mit insgesamt acht Feuerwehrfahrzeugen vor Ort. Glücklicherweise handelte es sich bei diesem Alarm aber nur um eine Übung. Aus Sicht der Verantwortlichen wurden die gesteckten Übungsziele erreicht und alle gestellten Aufgaben abgearbeitet. Nach gut einer Stunde war die Übung beendet. Um 17:16 Uhr schrillten erneut die Alarmempfänger der Feuerwehren im Bereich Stadtoldendorf. Diesmal mussten die Einsatzkräfte zu einer Türöffnung für den Rettungsdienst an der Bundesstraße in Lenne-Vorwohle ausrücken. (gl)