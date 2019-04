Montag, 15. April 2019

Brandschutt brennt - erneuter Einsatz am Weserberglandsee

Foto aus der Brandnacht von Sonnabend zu Sonntag.

Lauenförde. "Entstehungsbrand Lauenförde am Weserberglandsee - erneute Rauchentwicklung". So lautete am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Meldung auf den Alarmempfängern der Lauenförder Feuerwehrkameraden. Im ersten Moment Erschrecken. Schließlich waren in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwei rustikale Holzhäuser in Brand geraten; eines brannte völlig nieder, das zweite wurde schwer beschädigt. Doch zum Glück loderten diesmal nur einige Flammen in dem Haufen Brandschutt auf, der mehrere Meter neben den betroffenen Häusern lag. Die Lauenförder Feuerwehrleute zogen den Schutt auseinander und löschten das kleine Feuer schnell.