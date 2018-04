Sonntag, 01. April 2018

Brandstiftung in Albaxen: Polizei sucht Zeugen

In Albaxen hat es Ostersonnabend gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Albaxen. Zu einem Schwelbrand in einer Scheune kam es am Ostersonnabend gegen 5.30 Uhr, im Saumerweg 6 in Albaxen. Durch den Brand wurde das Scheunentor beschädigt. Der Brand konnte schnell durch die Löschgruppe Albaxen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei dürfte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Die Polizei in Höxter, 05271/9620, bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten.