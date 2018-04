Dienstag, 10. April 2018

Brauereifest mit Livemusik und „längster Theke Holzmindens“

Die Band „Hitstergrams“ aus Hildesheim rockt sich durch die Jahrzehnte.

Allersheim. „Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Besucher“, sagt Brauerei-Geschäftsführer Dirk Brüninghaus. Am Sonnabend, 2. Juni, wird das Brauereigelände erneut zur Partymeile umfunktioniert. Neu in diesem Jahr ist die „längste Theke Holzmindens“. Auf einer Länge von 20 Metern können die Gäste aus den verschiedensten Biersorten der Brauerei Allersheim wählen. Die Besucher haben an diesem Abend die Möglichkeit, einmal nicht ganz „alltägliche“ Biere zu genießen. Als Musik-Acts werden die beiden Formationen „Hitstergrams“ aus Hildesheim und die regionalen Rocker von „ATTIXX“ für Stimmung sorgen. Wer sich stärken möchte, findet auf der Schlemmermeile eine bunte Auswahl leckerer Köstlichkeiten. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Um 24 Uhr werden den Pforten geschlossen. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf. (tah)

