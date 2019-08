Freitag, 30. August 2019

Breitband: Telekom-Link zeigt Stand des Ausbaus

Hier kann jetzt überprüft werden, wie weit der Breitbandausbau für die eigene Straße und die eigene Wohnung ist.

Kreis Holzminden. Der Weg war lang, bis der Breitbandausbau im Landkreis Holzminden in die richtige Bauphase gehen konnte. Doch seit der erste Spatenstich in Bodenwerder im Mai von der Telekom offiziell zusammen mit der Landrätin erfolgt ist, geht es kontinuierlich voran. Wie und wo, das lässt sich über einen speziellen Internetlink genauer feststellen.

Ende 2016 hatte der Landkreis bereits eine Förderung des Bundes bewilligt bekommen. Doch was genau in dem Paket mit enthalten war, musste erst noch aufwendig geklärt werden. Anfang 2018 schließlich erhielt die Telekom nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für den Ausbau, doch bis das Land alles geprüft hatte und auch der Anbieter so weit war, um loszulegen, verging noch einmal ein Jahr. Angeschlossen werden sollen rund 4.500 Gebäude an das schnelle Internet, mit dabei auch drei Gewerbegebiete, die mit schnellen Leitungen sowohl für den Down- wie auch den Upload versehen werden sollen. Letzteres kann nur durch die Neuverlegung von Glasfaserleitungen bis an die Gebäude erfolgen.

Doch alle Schwierigkeiten scheinen nun Geschichte zu sein. Über die konkrete Planung für den Ausbau wurden nicht nur die Samtgemeinden selbst, sondern auch die Bürger*innen der Gemeinden Delligsen, Polle, Bodenwerder, Heinade und Holenberg im Juni bei entsprechenden Bürgerversammlungen genauer informiert. Die Telekom hat in ihrem monatlichen Statusbericht an den Landkreis für Juli vermeldet, dass bisher fast 11.500 Meter Tiefbauarbeiten vorgenommen worden sind und 7.200 Meter Glasfaserkabel verlegt worden sind. Wer sich über den derzeitigen Stand des Ausbaus in der Nähe seines Wohnortes genauer informieren will, kann das jetzt auf einer speziellen Internetseite der Telekom tun. Unter www.telekom.de/zuhause/netz/breitbandausbau-deutschland/landkreis-holzminden?wt_mc=alias_1726_landkreis-holzminden lassen sich entsprechende Informationen auch für einzelne Orte herausfiltern.