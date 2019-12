Mittwoch, 18. Dezember 2019

Breitbandausbau im Landkreis Holzminden schreitet voran

Bürgermeister Stephan Willudda, Landrat Michael Schünemann und Diplom-Ingenieur Michael Krüger vor einem von insgesamt sechs neuen Gehäusen des ersten Teilabschnitts des Breitbandausbaus. Foto: es

Delligsen. Die Bauarbeiten in den Delligser Straßen sind größtenteils abgeschlossen und über 14 Kilometer Glasfaserkabel wurden verlegt, um künftig 447 weitere Haushalte mit FTTC (Glasfaseranschlusstechnik) in Delligsen und Hohenbüchen zu versorgen. Während die Freischaltung für die Delligser bereits am Dienstag stattgefunden hat, müssen sich die Hohenbüchener noch bis zum Januar 2020 gedulden, sodass ab Januar über 1.300 Haushalte von den Baumaßnahmen in den Ortschaften profitieren können. (es)

Mehr lesen Sie im TAH vom 19. Dezember 2019.