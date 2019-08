Sonntag, 25. August 2019

Breitenkamp: Brennender Wald, schwerer Unfall

Gefahrgut-Einsatz im Rahmen der Übung.

Breitenkamp/ Heinrichshagen. Es war kurz vor 9 Uhr am Sonnabendmorgen, als Sirenen die Einsatzkräfte des Löschzuges Vogler (hier sind die Feuerwehren Kirchbrak, Westerbrak, Breitenkamp und Heinrichshagen beteiligt) alarmierten. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung am Waldrand neben der Kreisstraße K 23 im Bereich Breitenkamp. Schnell stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Alarmübung der Feuerwehren handelte, in dessen Verlauf neben dem Löschzug Vogler auch die komplette Kreisfeuerwehr-Bereitschaft des Landkreises Holzminden mit eingebunden wurde. Rund 200 Einsatzkräfte waren in diese Übung eingebunden. Die Bialnz, die nach der Übung gezogen wurde, war positiv. Allerdinngs gibt es wichtige Erkenntnisse. Zum Beipsiel, dass es im Bereich Heinrichshagen-Breitenkamp nahezu keinen Handy-Empfang gibt und noch nicht einmal ein Notruf abgesetzt werden kann. (gl)

