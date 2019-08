Freitag, 09. August 2019

Bremer Musical Company eröffnet Holzmindener Schützenfest

Gehören zum neunköpfigen Ensemble der Bremer Musical Company und sind dort die Stars: Sara Dähn und Thomas Blaeschke. Foto: Christine Lutz/BMC

Holzminden. Es sind neun mit allen Bühnen-Wassern gewaschene Musiker, die am Freitagabend im Schützenfestzelt auf der Steinbreite in Holzminden auf der Bühne stehen werden. Und es sind zwei mit Star-Format, die die Bremer Musical Company deutschland- ja weltweit bekannt gemacht haben: die preisgekrönte Sängerin Sara Dähn und die Plaudertasche Thomas Blaeschke werden durch das Programm führen, das „Musical meets Evergreens“ heißt und mit dem aus der Steinbreite am 13. August ab 19.30 Uhr die größte Partymeile Holzmindens wird. Vier Tage lang feiert Holzminden. Vier Tage lang ist Schützenfest. Und gleich am Eröffnungsabend wird ein Highlight gesetzt. Wer noch keine Karten hat, sollte sich jetzt sputen! (bs)

