Dienstag, 16. Juni 2020

bremer shakespeare company filmt den „Kaufmann von Venedig“ im Schloss Bevern

Corona lässt auch traditionsreiche Theatermacher neue Wege gehen. Zum Beispiel im Schloss Bevern. Foto: spe

Bevern. Für 2020 muss die jährliche Open-Air-Theateraufführung der bremer shakespeare company im Innenhof des Beveraner Schlosses abgesagt werden. Doch es gibt eine gute Nachricht: in diesem Jahr darf das Publikum zwar nicht im historischen Schlossambiente Platz nehmen, aber dafür bekommt jeder, der es möchte, einen Platz in der ersten Reihe, denn die Bremer Inszenierung des „Kaufmann von Venedig“ wird am Dienstag, 23. Juni, ab 19 Uhr in einer Videopremiere online erlebbar sein. Das ist auch für das Ensemble eine besondere Erfahrung. Exklusiv im Schlosshof in Bevern werden die Darsteller mit allerhand Bezügen zum Spielort ihr Stück vor laufender Kamera inszenieren. Auf der Internetseite des Kulturzentrums (www.schloss-bevern.de) wird der Theaterfilm über den Youtube-Kanal der bremer shakespeare company dauerhaft abrufbar sein und somit zu jeder Zeit einem ortsungebundenen Publikum zum sommerlichen Theatergenuss verhelfen. (beb)