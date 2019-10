Mittwoch, 30. Oktober 2019

Brennende Feuerschale sorgt für Feuerwehreinsatz in Negenborn

Vier Feuerwehren wurden wegen einer brennenden Feuerschale alarmiert. Foto: Pixabay

Negenborn. Am Mittwoch kurz nach 18 Uhr wurde für den Feuerwehr-Stützpunkt Negenborn der Alarm "Feuer Mittel" ausgelöst. Der Leitstelle in Hameln war eine starke Rauchentwicklung in der Rosenstraße in Negenborn gemeldet worden. Innerhalb weniger Minuten rückten die Wehren Negenborn, Golmbach und Warbsen sowie Holenberg an. Doch als die ersten Feuerwehrkameraden vor Ort eintrafen, war bereits kein Feuerschein oder starker Qualm mehr zu sehen. Offensichtlich hatte eine brennende Feuerschale am Haus eines Anliegers der Rosenstraße den Einsatz ausgelöst. Da das Feuer nicht angemeldet war, musste natürlich von einem Ernstfall ausgegangen werden. Für den Verursacher könnte dieser Einsatz mit immerhin rund 55 Feuerwehrleuten, etlichen Feuerwehrfahrzeugen, Polizei und Rettungsdienst ziemlich teuer werden... Ingo Pravemann, der den Einsatz als stellvertretender Ortsbrandmeister leitete, und auch Gemeindebrandmeister Dirk Siefarth wiesen darauf hin, wie wichtig das Anmelden von Lagerfeuern etc. ist. Das Abbrennen von Gartenabfällen oder anderem Unrat ist aber in jedem Fall verboten! (rei)