Samstag, 23. Dezember 2017

Brennender Blumentopf löst Großeinsatz aus

Holzminden. Über 50 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen, darunter der Drehleiter, und etliche Rettungssanitäter mit mehreren Fahrzeugen wurden am Sonnabend vor Heiligabend gegen 21 Uhr in den Dohnenstieg in Holzminden gerufen. „Unklare Rauchentwicklung“ im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses lautete die Information über die Meldeempfänger. Und tatsächlich fanden die ersten Feuerwehrleute bei ihrer Ankunft eine völlig verqualmte Wohnung vor – hier konnte nur mit Atemschutz gearbeitet werden. Ortsbrandmeister Michael Nolte, der den Einsatz leitete, schickte einen Trupp Atemschutzgeräteträger zum ersten Löschangriff in die Wohnung, gleichzeitig forderte er zusätzliche Rettungskräfte an. Immerhin wurde die Zahl der Hausbewohner mit 27 angegeben. Zum Glück hatten schon alle das Haus verlassen, als die Feuerwehr kam. Auf dem Hof des Grundstücks wurde vorsorglich eine Sammelstelle für etwaige Verletzte eingerichtet mit mehreren Zelten. Doch nach ersten Untersuchungen musste niemand ärztlich versorgt oder gar ins Krankenhaus gebracht werden. Derweil hatte die Feuerwehr auch den Brandherd gefunden: Einen brennenden Blumentopf! Nach einer gründlichen Durchlüftung konnten alle Bewohner wieder ins Haus – ihr Weihnachtsfest ist damit wohl „gerettet“ worden. (rei)