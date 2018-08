Donnerstag, 23. August 2018

Brennendes Papier im Ofen löst Alarm aus

Lüerdissen. Papier, das in einem Ofen verbrannt wurde, sorgte am Donnerstagmorgen für den Einsatz der Feuerwehren aus Dielmissen, Lüerdissen und Eschershausen. Ein Autofahrer, der auf der Bundestraße 240 unterwegs war, hatte aus einem Wohnhaus in Lüerdissen dichten Rauch aufsteigen sehen und die Leitstelle alarmiert. Die zog "Feuer mittel" und schickte damit rund 20 Einsatzkräfte nach Lüerdissen. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der verdächtige Rauch aus dem Schornstein gequollen war. Die Ursache für den Qualm war Papier, das ein Hausbewohner in den Ofen gesteckt und angezündet hatte.