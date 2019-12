Samstag, 28. Dezember 2019

Brevörde: Betrunken Baum und Laterne gefällt

Der Wagen hat nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

Brevörde. Das Auto Schrott, der Führerschein beschlagnahmt – das ist das Ergebnis einer nächtlichen Fahrt, die für einen 42-jährigen Autofahrer in Brevörde vor einem Baum und einer Laterne endete. Kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Sonnabend war der Mann aus dem Kreis Holzminden mit seinem VW auf der B 83 unterwegs. Er kam aus Richtung Polle. In Brevörde verlor er in einer leichten Linkskurve die Gewalt über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fällte einen Baum – der Stamm hatte einen Durchmesser von 20 Zentimetern – und eine Laterne. Als Polizei und Rettungsdienst vor Ort eintrafen, stellten sie zwei Dinge fest: Der Mann war Gottseidank nur leicht verletzt ­– er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Aber er stand unter Alkoholeinfluss – deshalb wurde er zur Blutprobe gebeten und anschließend der Führerschein sichergestellt. Sein Wagen hat Totalschaden. Eine gute halbe Stunde nach dem Unfall wurde die Feuerwehr noch alarmiert, um die beschädigte Laterne zu sichern. (bs)