Freitag, 29. Mai 2020

Briefmarken-Ratespiel mit dem TAH und dem Briefmarken-Verein Holzminden

Aus welchen Ländern stammen die Briefmarken?

Holzminden. Die Mitglieder des Briefmarkenvereins Holzminden freuen sich auf das kommende Jahr besonders, weil sich im Sommer 2021 der Gründungstag des Vereins zum 75. Mal jährt. 75 Jahre besteht dann ein Verein, der 1946, also kurz nach Endes des Zweiten Weltkriegs, aus der Taufe gehoben wurde und bis heute eine respektable Schar an Freunden des ursprünglich als „Aktie des kleinen Mannes“ bekannten Hobbies fasziniert. Insofern gilt es, dieses Jubiläum in angemessener Form zu würdigen und zu begehen. In Vorfreude auf das Jubiläum starten der Briefmarken-Verein Holzminden und der TAH ein Ratespiel, bei dem es natürlich um die Magie der kleinen Marken geht. Sechs Marken gilt es für Experten zu erkennen und jeweils die Frage zu beantworten: In welchem Land ist die abgebildete Briefmarke jeweils erschienen? Das ist schon eine kleine Herausforderung, weil manche Länder nicht auf den ersten Blick zu identifizieren sind. Die Lösungen werden im nächsten Monat im TAH bei einem neuen Briefmarken-Ratespiel bekanntgegeben.

