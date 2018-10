Montag, 29. Oktober 2018

Brockmann: „Im Mischgut ist der Wurm drin“

Die Gossensteine wurden am Kreisel in ein Betonfundament gelegt. Foto: jbo

Ith/Lüerdissen. Während am Kreisel bei Lüerdissen gearbeitet wird, ist auf der Straße zum Ith derzeit nichts zu sehen. Es wurde zwar eine Teerschicht aufgezogen, aber seitdem stockt es bei dem Straßenbauprojekt B 240/Ith. „Es gibt Probleme bei der Lieferung der für diese Arbeiten benötigten Werkstoffe“, erklärt Markus Brockmann, Leiter der Niedersächsischen Straßenbaubehörde in Hameln. Engpässe und technische Probleme sorgen für diesen Ausfall. Deshalb werde man auch in dieser Woche keine Arbeiten auf diese Strecke erleben können. Brockmann hat die Hoffnung, dass die Ith-Öffnung dennoch im November geschehen wird. „Aber einen konkreten Termin kann ich nicht nennen.“ (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 30.10.2018.