Samstag, 26. Januar 2019

Brücke Hehlen-Daspe teilweise gesperrt

Sperrbaken vor dem "Blauen Wunder".

Hehlen/ Daspe. Nicht schlecht staunten mehrere Verkehrsteilnehmer, als sie am Sonnabend von Daspe kommend plötzlich die Brücke nach Hehlen (Heyener Straße) nicht mehr befahren konnten. Quer zur Fahrbahn stand ein Sperrschild und verbot allen Verkehrsteilnehmern die Durchfahrt. Auf Nachfrage des TAH bei der Polizei konnte die Verkehrsbehinderung aufgeklärt werden. Auf Grund eines Stromausfalls am Sonnabendvormittag war die Ampelsteuerung, die ein wechselseitiges Befahren der Brücke ermöglicht, ausgefallen. Alle Versuche der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, die technische Störung zu beheben, verliefen erfolglos. Daraufhin wurde von den Verantwortlichen entschieden, dass die „Heyener Straße“ in diesem Bereich nur einspurig, und zwar aus Hehlen kommend in Richtung Daspe befahren werden kann. Die Gegenrichtung wurde gesperrt und die Verkehrsteilnehmer müssen nun über Heyen/ Bodenwerder oder Emmerthal ausweichen, um die Weser zu überqueren. Sobald die Ampelstörung durch die entsprechenden Servicetechniker behoben ist, wird die Brücke wieder beidseitig befahrbar sein. (gl)