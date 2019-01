Freitag, 25. Januar 2019

Brunnengasse Eschershausen ist verkehrsberuhigter Bereich

Die Brunnengasse darf nur im Schritttempo befahren werden.

Eschershausen. Die Brunnengasse in Eschershausen ist seit dem vergangenen Jahr als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, doch Anwohner und auch die Stadtverwaltung stellen immer wieder fest, dass sich offenbar einige Verkehrsteilnehmer nicht an die dort neu geltenden Regeln halten. „Im verkehrsberuhigten Bereich wie in der Brunnengasse ist das Parken verboten, zudem ist hier Schrittgeschwindigkeit angezeigt“, erklärt Samtgemeindebürgermeister und Stadtdirektor Wolfgang Anders.

