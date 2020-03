Mittwoch, 11. März 2020

Buchhagen: Kabarett mit Simone Fleck verschoben

Simone Fleck tritt jetzt mit "Männerobst" am 5. Juni in Buchhagen auf. Foto: Agentur

Buchhagen. Simone Fleck wollte eigentlich am Freitag in Buchhagen über „Männerobst“ fachsimpeln. Doch daraus wird nichts: Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Virus-Infektionen haben sich Veranstalterin, Künstlerin und Gasthaus darauf verständigt, die für Freitag, 13. März, im Gasthaus Mittendorf in Buchhagen geplante Kabarett-Veranstaltung mit Simone Fleck auf einen späteren Termin zu verschieben. Das „Männerobst“ wird nun am Freitag, 5. Juni in sommerlicher Qualität von Simone Fleck serviert. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit, auch Ort und Zeit ändern sich nicht. Für Rückfragen stehen das Gleichstellungsbüro beim Landkreis Holzminden unter Telefon 05531/707461 oder per Email gleichstellungsbuero@landkreis-holzminden.de und das Gasthaus Mittendorf Buchhagen, Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung.