Samstag, 15. Februar 2020

Buchhagen: Simone Fleck serviert „Männerobst“

Simone Fleck ist zum Weltfrauentag in Buchhagen zu Gast. Foto: Ostermann

Buchhagen. In ihrem neuen Programm „Männerobst“ deckt Simone Fleck weibliche Taktiken auf und zeigt originelle Wege im Umgang mit Familie und Nachbarschaft auf. Untherapiert werden die Kabarett-Gäste durch den Dschungel der Glücks- und Heilversprechen geführt und tütenweise mit Glück beschenkt. Gesund Leben zwischen mahnendem Schrittzähler und stummen Bewegungsmelder? Nachhaltig essen: Rotes oder grünes Fleisch? „Rent-A-Doll“ als Alternative zur Ehe? - Diese und weitere existenzielle Fragen beantwortet Simone Fleck am Freitag, 13. März, um 20 Uhr auf ihre gewohnt mitreißende Art im Gasthaus Mittendorf. Das Gleichstellungsbüro beim Landkreis Holzminden lädt herzlich zu diesem diätfreien, aber genussvollen Programm voller Kalorienbomben ein! Auch die Herren der Schöpfung dürfen selbstverständlich ihre Neugier stillen und herausfinden, was es mit dem Männerobst auf sich hat. Karten für das Kabarettprogramm sind im Gleichstellungsbüro beim Landkreis Holzminden, Telefon 05531/707461, Fax: 05531/7076311, E-Mail: gleichstellungsbuero@landkreis-holzminden.de und im Gasthaus Mittendorf, Buchhagen, Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr erhältlich.