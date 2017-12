Donnerstag, 28. Dezember 2017

„Buchstabensalat“ vs. „Stockenten“ beim Eisstock-Cup 2017

Auf der Eisbahn in Holzminden geht es nicht nur sportlich zu. Einige Teams treten „in Montur“ auf die Wettkampfanlage.

Holzminden. Sie tragen so klangvolle und skurrile Namen wie „Justiz Protectors“, „Südstadt Cracks“, „Buchstabensalat“ und „Die Möter“, „Stockenten“, „Die Moonwalker“ oder „Dynamo Tresen“, und so sehen sie zum Teil auch aus. Zwei Tage lang kämpfen sie auf der Eisbahn auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt um Ruhm und Ehre, Pokale und die Krone der Stockschützen. Doch bei allem Ehrgeiz geht es in erster Linie um den Spaß an der Sache, den launigen Wettstreit der Teams in der heimeligen Atmosphäre des Weihnachtsmarktes. Beim Eisstock-Cup 2017 treten wieder 16 Mannschaften gegeneinander an. Am frühen Freitagabend steht das Finale auf dem Programm – Publikum erwünscht! (spe)

