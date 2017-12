Dienstag, 12. Dezember 2017

Bürgerbegehren Hort: 940 haben bislang unterzeichnet

Jeden Sonnabendmorgen wird am Stand vor der Stadtbücherei informiert, kann man sich hier in die Listen eintragen.

Holzminden. 940 Unterschriften halten die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens „Mehr Hortplätze in Holzminden“ derzeit in Händen. Genau 1.602 müssen sie bis zum 11. Januar zusammenbekommen, damit aus dem Bürgerbegehren ein Bürgerentscheid wird und es zur Abstimmung kommt. Für die Unterschriftensammler geht es nach Zweidritteln der Frist auf die Zielgerade – einen Monat haben sie noch Zeit, und sie sind sehr zuversichtlich, ihr Zwischenziel zu erreichen. Sie wissen: Eltern sammeln in den großen Betrieben, an Schulen und Kindergärten eifrig mit, und deren volle Listen sind noch gar nicht bei den Initiatoren abgegeben worden. Sie danken auch den jungen Eltern, „die durch die Straßen gegangen sind und gesammelt haben.“ (spe)

