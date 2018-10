Samstag, 27. Oktober 2018

Bürgerbegehren in Lauenförde zur Einheitsgemeinde

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen, dass eine Bürgerbefragung durchgeführt wird. Foto: Alexander Hauk

Lauenförde. Eigentlich sollte im Rat des Fleckens Lauenförde über das weitere Vorgehen in Sachen „Umwandlung der Samtgemeinde in eine Einheitsgemeinde“ beraten werden. Doch der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. In der Sitzung gab es eine Tischvorlage, dass zwei Bürger ein Bürgerbegehren starten wollen. Das soll erreichen, dass die Bürger Lauenfördes zum Thema „Einheitsgemeinde“ befragt werden sollen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens müssen jetzt Unterstützungsunterschriften sammeln. (fhm)

