Freitag, 18. Januar 2019

Bürgerbus Bodenwerder-Polle kann losfahren

Symbolisch überreichten Landrätin Angela Schürzeberg (links) und Bereichsleiter Alexander Siems (rechts) an Tanya Warnecke und Gerhard Löcker (Zweiter von rechts) den Schlüssel für den Bürgerbus und ein Nummernschild. Foto: fhm

Bodenwerder. Gerade ein Jahr ist es her, dass der Bürgerbusverein Bodenwerder-Polle gegründet wurde, und jetzt wurden die Verträge untertzeichnet, damit der Bürgerbus am 1. April losfahren kann. Die drei Partner Landkreis Holzminden, Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) und der Bürgerbusverein Bodenwerder-Polle haben am Freitagmittag im Rathaus der Münchhausenstadt die Unterschriften unter die entsprechenden Vereinbarungen gesetzt. „Das ist für mich und für den gesamten Landkreis ein besonderer Moment“, freute sich Landrätin Angela Schürzeberg. Der Bürgerbus Bodenwerder-Polle ist das erste Projekt des bundesweiten Modellvorhabens „Langfristige Sicherung von Versortgung und Mobilität im ländlichen Raum (MoVerMo)“, das umgesetzt wird. (fhm)

