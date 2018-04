Montag, 09. April 2018

Bürgerentscheid Hort: Es kann bereits abgestimmt werden

Mit Ständen informieren die Initiatoren über den Bürgerentscheid zur Kinderbetreuung, von links: Landtagsabgeordneter Christian Meyer (Grüne), Ratsfrau Sabine Golzyk (Linke), Ratsherr Peter Ruhwedel (Grüne).

Holzminden. Mit Ständen am Marktplatz und im Stadtgebiet verteilten Plakaten startete das „Bündnis für die Zukunft unserer Kinder“ die Information zum bevorstehenden Bürgerentscheid über den Neubau eines Kinderhortes in Holzminden. Das Bürgerbegehren war erfolgreich und wurde von mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten unterstützt in der Forderung, mehr verlässliche Betreuungsplätze für Schulkinder in Holzminden zu schaffen durch einen Hortneubau am Standort Astrid-Lindgren-Schule. So kommt es am Sonntag, 6. Mai, nun zum Bürgerentscheid.

Hauptargument für die Initiatoren, auch nach den jüngsten Ratsentscheidungen für einen Hortneubau zu stimmen, ist der Verweis auf eine dauerhafte, nicht nur übergangsweise Betreuungslösung, die nicht über Jahre mittels Containern gelöst wird. Die Unterbringung von Hortkindern in den alten Containern an der Sollingstraße, auch von der Verwaltung als nicht dauerhaft zumutbar für die Kinder angesehen, und in bis zu den Sommerferien aufzustellenden Containern an der Astrid-Lindgren-Schule solle nur übergangsweise erfolgen. „Holzmindens Kinder brauchen ein Gebäude mit Qualität und guter Ausstattung“, sagt beispielsweise Alexander Titze, Ratsherr und Mitinitiator des Bürgerbegehrens. Für ihn gibt es noch ein weiteres gutes Argument, am 6. Mai mit „Ja“ zu stimmen: „In Neuhaus werden sowohl Hortplätze ohne Containernutzung als auch eine Ganztagsschule geschaffen. Der Rat hat dieses Zukunftsmodell einstimmig beschlossen. In der Kernstadt Holzminden sollten die gleichen Standards gelten.“

Die Wahlbescheinigungen (Abstimmungsbenachrichtigungskarten) werden dieser Tage und bis spätestens Freitag, 13. April, an alle Bürger verteilt. Die Anforderung der Unterlagen für die Briefabstimmung ist auch über das Internet möglich. Die Briefwahl ist mit der Wahlbescheinigung und Personalausweis ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Holzminden möglich, wo ein Briefabstimmungsbüro eingerichtet worden ist. Erläuterungen sind auf der Homepage der Stadt eingestellt unter „Aktuelles“, „Abstimmung“, „Briefabstimmung“ oder „Bürgerbegehren“. (spe)

