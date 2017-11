Sonntag, 26. November 2017

Bürgerforum in Höxter „Landesgartenschau 2023?“

Magnolien in Corvey. Das Weltkulturerbe soll in eine mögliche Landesgartenschau einbezogen werden.

Höxter. Um sich für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2023 zu bewerben, will die Stadt Höxter ihre Bürger einbinden. Am Sonnabend, 2. Dezember, soll ein Bürgerforum stattfinden, bei dem die Bürger die Chance haben, ihre Meinung, Ideen und Anregungen auf dem Weg zur Bewerbung für die Landesgartenschau 2023 in Höxter abzugeben. (fhm)

