Dienstag, 14. Juli 2020

Bürgergenossenschaft Holzminden kauft das erste Haus

Holzminden. Zehn Monate nach ihrer Gründungsversammlung und ein Vierteljahr nach Eintragung in das Genossenschaftsregister steht die Bürgergenossenschaft Holzminden kurz davor, das erste Haus in der Holzmindener Altstadt zu kaufen. Mit dem Eigentümer wurde Einigung erzielt, der Notartermin steht kurz bevor. Das erste Sanierungsobjekt der Bürgergenossenschaft ist ein seit 20 Jahren leer stehendes kleines Wohnhaus in der Oberbachstraße 31, Baujahr 1850. Voraussichtlich ab September wollen sich die Mitglieder hier zum ersten Arbeitseinsatz treffen, soll das recht unscheinbare kleine Haus mit Hilfe regionaler Handwerker aus dem Dornröschenschlaf erweckt und später einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Schnell nach Gründung haben Vorstand und Aufsichtsrat Regeln und Verfahren festgelegt, um mögliche Gebäude für den Bestand der Genossenschaft auszuwählen, Bewertungskriterien für Kaufpreise, Sanierungskosten und Nutzungsmöglichkeiten erarbeitet. Sechs Objekte, zum Beispiel in der Oberbachstraße, Unterbachstraße, Grabenstraße und im Goldenen Winkel, wurden bereits besichtigt und unter diesen Gesichtspunkten bewertet. Die Erwartungshaltung der Mitglieder und der Bürgerschaft ist groß. Doch man hat sich lieber Zeit gelassen und bei der Objektsuche gewissenhaft abgewogen, will mit den Geldern der Mitglieder verantwortungsbewusst umgehen. Die Devise lautet: Sorgfalt vor Schnelligkeit. Inzwischen aber können Vorstand und Aufsichtsrat Erfolg vermelden und mit dem Haus in der Oberbachstraße 31 das erste Kauf- und Sanierungsobjekt präsentieren. Ältere Holzmindener erinnern sich sicher noch, dass sich in der zur Straße gelegenen Wohnstube im Erdgeschoss das Nähmaschinengeschäft Koberstein befand. Ansonsten diente es immer Wohnzwecken – für bis zu zehn Personen und vier Parteien gleichzeitig, wie sich Noch-Eigentümer Robert Rasch erinnert. (spe)

