Freitag, 06. September 2019

Bürgergenossenschaft Holzminden steht vor der Gründung

Von unten links nach oben rechts: Miriam Bullmann (Vorstand), Stefan Woelke (Vorstand), Karl-Heinz Klein (Initiator, Vorstand), Lutz Spieker (Vorstand), Henrik Teiwes (Aufsichtsrat), Marc Wellmann (Aufsichtsrat), Christiane Jarke (Aufsichtsrat), Andreas Nolte (Aufsichtsrat), Matthias Kumlehn (Aufsichtsrat). Es fehlt Folkert Groeneveld (Aufsichtsrat). Foto: spe

Holzminden. Die Bürgergenossenschaft Holzminden steht unmittelbar vor ihrer Gründung. Alle Vorbereitungen dafür sind getroffen, Akteure, die Verantwortung übernehmen wollen und Expertise haben, sind gefunden, und rund 70 Personen haben schon ihre Bereitschaft signalisiert, Anteile zu zeichnen, teilweise mit Beträgen in beträchtlicher Größenordnung. Am Donnerstag, 12. September, um 17 Uhr findet im Weserberglandforum der HAWK am Haarmannplatz die Gründungsversammlung der Bürgergenossenschaft Holzminden eG statt. Interessierte Bürger sind herzlich willkommen und ausdrücklich eingeladen! Sie können Anteile erwerben und direkt am Gründungsabend Mitglied werden.

Vorbild ist die Bürgergenossenschaft Hann. Münden. Das von der HAWK begleitete Projekt „Transformation urbaner Zentren“, kurz TransZ, hatte einen Vortrag darüber in Holzminden initiiert und bei einigen Holzmindenern sogleich das Feuer entfacht. Ratsherr Karl-Heinz Klein hatte sich den Hut des Initiators aufgesetzt. Inzwischen haben sich zehn Holzmindener Bürger unter Mithilfe der TransZ-Mitarbeiterinnen an der HAWK zusammengetan, um die Idee einer Genossenschaft zur Aufwertung der Holzmindener Innenstadt in die Tat umzusetzen. Berater mit Expertise sind gefunden, eine Satzung ist ausgearbeitet – es kann losgehen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. September