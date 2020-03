Freitag, 13. März 2020

Bürgerinitiative kritisiert geplantes Atommülllager in Würgassen

Das ehemalige Atomkraftwerk in Würgassen soll sich in ein Zwischenlager für Atommüll verwandeln, wenn es nach der BGZ geht. Foto: ap

Würgassen. Gegen das in Würgassen geplante Zwischenlager für Atommüll hat sich am letzten Wochenende die Bürgerinitiative gegen atomaren Dreck im Dreiländereck formiert. Am Freitag kritisiert die Organisation in einer Pressekonferenz vor allem „die Täuschung der Bevölkerung“, mit der die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) vorgegangen sei. „Wir können ein langes Lied davon singen“, verdeutlicht Ludwig Wasmus, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad. Die Bürgerinitiative sieht in dem geplanten Logistikzentrum ein „zentrales Bereitstellungslager“ für das „atomare Endlager Konrad“. Sie lehnt es rigoros ab und fordert „die komplette Neubewertung der Abfallbehandlung und möglichen Endlagerung nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik“, verkündet Dirk Wilhelm von der Bürgerinitiative. (ap)

