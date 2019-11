Samstag, 30. November 2019

Bürgermeister Fischer: Höxter steht hinter den Soldaten

Ministerpräsident Armin Laschet (links) und Bürgermeister Alexander Fischer sind den in NRW stationierten Soldaten dankbar für ihren Einsatz. Foto: Stadt Höxter.

Höxter. Die nordrhein-westfälische Landesregierung würdigte bei ihrem ersten Empfang zu Ehren der Soldaten sowie ziviler Angehöriger der Bundeswehr die friedenssichernde Rolle der Streitkräfte, den täglichen Dienst für das Land und den Einsatz für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Rund 200 Repräsentanten der in Nordrhein-Westfalen stationierten Einheiten der Bundeswehr sowie der befreundeten Streitkräfte kamen in der Düsseldorfer Kunstsammlung K21 zusammen. Auch Höxters Bürgermeister Alexander Fischer war auf Einladung des Ministerpräsidenten vor Ort, um seine Anerkennung für die in Höxter stationierten Soldaten auszudrücken: „Für das, was unsere Soldaten und ihre Familien täglich für unser Land zur Sicherung von Frieden und Freiheit leisten, gebührt ihnen unser aller Respekt, Hochachtung und Unterstützung. Ich bin dankbar dafür, dass unsere Kameraden hier in Höxter den Rückhalt erfahren, den sie für ihren schwierigen Dienst brauchen.“

Mehr lesen Sie im TAH vom 30.11.2019.