Mittwoch, 29. November 2017

Bürgermeister-Schrader-Straße wegen Arbeiten an den Gas-, Wasser- und Kanalleitungen voll gesperrt

Ab Donnerstag ist die Bürgermeister-Schrader-Straße zwischen Ernst-August- und Sohnreystraße voll gesperrt.

Holzminden. Seit heute stehen die Parkverbotsschilder und Absperrbaken mit dem Hinweis: „Vollsperrung ab Donnerstag, 30.11.2017“. Die Stadtwerke Holzminden müssen Reparaturmaßnahmen in der Bürgermeister-Schrader-Straße zwischen der Ernst-August-Straße und Sohnreystraße ausführen. Sie bitten die Anlieger um Verständnis für die Arbeiten an den Gas-, Wasser- und Kanalleitungen und sind „bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“. Die Arbeiten werden in Abhängigkeit von der Witterung ausgeführt und sich über mehrere Monate ziehen. Bei einem Wintereinbruch müssen sie eingestellt werden. Die Erreichbarkeit der Grundstücke soll in Absprache mit der Baufirma vor Ort geregelt werden. In der nächsten Woche findet eine Anliegerversammlung statt. Wer es vermeiden kann, sollte während der Bauzeit mit dem Fahrzeug einen weiten Bogen um die Bürgermeister-Schrader-Straße machen. (spe)

Lesen Sie mehr im TAH vom 30.11.17