Mittwoch, 08. Mai 2019

Bürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetages zu Gast in Holzminden

Die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte trafen sich in Holzminden. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Auf Einladung des Vorsitzenden der Bürgermeisterkonferenz, Jürgen Daul, trafen sich die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte in Holzminden. Auf der umfangreichen Tagesordnung fand sich eine Vielzahl von derzeit hochaktuellen Themen wieder, die die Bürger unmittelbar betreffen. „Insbesondere die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher hat uns intensiv beschäftigt, da wir in unseren Kommunen zunehmend feststellen müssen, dass sich auf dem Arbeitsmarkt kaum noch Personal finden lässt“, sagte Bürgermeister Daul im Anschluss an das Treffen. „Die vom Land jetzt vorgesehenen Maßnahmen des Quereinstiegs und der dualen Ausbildung sind richtig, aber sie kommen fast schon zu spät“, führte er weiter aus. Weitere Themen waren der Digitalpakt für die Schulen und die Reform der Grundsteuer. (tah)

