Donnerstag, 17. Januar 2019

Bürgerschützen laden zur Holzmindener Ballnacht

Die Daniel Liggges Band sorgt für erstklassige Livemusik zum Tanzen.

Holzminden. Aus dem Winterball der Bürgerschützengesellschaft ist mit großem Erfolg die „Holzmindener Ballnacht“ geworden. Den Schützen ist es im letzten Jahr gelungen, den traditionsreichen Ball zu entstauben, zu öffnen für ein größeres, jüngeres Publikum und die Veranstaltung in die Zukunft zu führen. Unter dem Motto „Holzminden tanzt“ kündigt sich, arrangiert von der Bürgerschützengesellschaft der Stadt Holzminden von 1668, die nächste Holzmindener Ballnacht an. Sie findet statt am Sonnabend, 16. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden. Bereits ab 19 Uhr startet die Veranstaltung für alle Karteninhaber mit einem Sektempfang im Foyer. Gemeinsam möchte man danach mit allen Tanz- und Ballinteressierten feiern, tanzen und fröhlich sein in stilvollem Rahmen und bei festlichem Dresscode. Für erstklassige Tanz- und Unterhaltungsmusik sorgt abermals die „Daniel Ligges Band“ in fünfköpfiger Besetzung. Karten gibt es im Vorverkauf ausschließlich beim Stadtmarketing. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 18. Januar